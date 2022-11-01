Проект «Вещи Кубани — жителям Донбасса!» стал победителем конкурса грантов губернатора

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Социальный проект предусматривает организацию занятий и трудоустройство вынужденных переселенцев Донбасса в цеху по пошиву одежды, которую потом бесплатно передадут нуждающимся в ЛНР и ДНР.

Проект «Вещи Кубани — жителям Донбасса!» будет проходить с 1 декабря до 31 мая.

«Социальный проект направлен прежде всего на граждан, пострадавших от действий недружественных государств, а также на вынужденных переселенцев. Как правило они не имеют необходимых предметов одежды, продуктов питания. Их квалификация не высокая, из-за чего им сложно найти работу на новом месте. Наш проект предусматривает организацию практических занятий и трудоустройство в специализированный цех по пошиву одежды. Изготовленные предметы одежды и теплые вещей, сделанные самими же беженцами в раках социального проекта, будут безвозмездно переданы нуждающимся на территорию Донецкой или Луганской Народных Республик, а также розданы вынужденным переселенцам на территории Краснодара», — рассказал о проекте генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

В дальнейшем это направление поддержки планируют развивать вместе с общественниками и учебными заведениями Кубани. Для студентов и одаренных детей организуют практику и мастер-классы.

«Вещи Кубани — жителям Донбасса!» реализует Фонд развития Краснодарского края совместно с Центром развития гражданского общества Краснодарского края «PRO Гранты» и благотворительным фондом «Кубанская семья».

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