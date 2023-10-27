Проект утилизации рисовой соломы выиграл в конкурсе «Гранты губернатора Кубани»

Проект, представленный Фондом развития Краснодарского края, победил в конкурсе «Гранты губернатора Кубани».

Краснодарский край выращивает около 1 млн т риса в год, что составляет свыше 80% урожая России. Фонд предложил использовать альтернативный сжиганию метод устранения рисовой соломы, которая остается после уборочной кампании и оказывает негативное воздействие на здоровье населения при горении. Так, в первую очередь ее будут измельчать с помощью специальной техники, а затем обрабатывать биопрепаратами, чтобы она разлагалась в почве. Будут вноситься компенсирующие удобрения и заделка уже измельченной соломы в почву двукратным дискованием.

Проект нацелен на повышении экологической защищенности населения, живущего около рисовых чеков Красноармейского района, отметил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов.

«Проект не предусматривает зарплат инициаторов проекта, средства будут направлены непосредственно на работу с рисовой соломой и почвой. Благодарим Центр развития гражданского общества, экспертное сообщество и «гранты Губернатора Кубани» за поддержку социальных проектов региона», — сообщил Шакалов.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена серия круглых столов на тему профилактики и изучения альтернативного способа утилизации рисовой соломы.

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