На гранты кубанским семейным животноводческим фермам выделили 140 млн рублей

В 2023 году для семейных животноводческих ферм предусмотрели 140 млн рублей из краевого бюджета. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 17 октября.

«Регулярно встречаюсь с аграриями во время рабочих поездок по краю. Знаю, что для многих актуален вопрос финансовой поддержки при развитии своего дела, особенно когда речь идет об отрасли животноводства. С этого года решили возобновить программу поддержки семейных животноводческих ферм за счет краевых средств. В бюджете предусмотрели на это 140 млн рублей», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что хозяйства смогут компенсировать часть расходов на закупку сельхозживотных и птиц, а также модернизировать материально-техническую базу и специализированный транспорт. Максимальный размер гранта — 20 млн рублей.

По словам Кондратьева, уже в ноябре этого года министерство сельского хозяйства Кубани начнет принимать заявки на получение грантов. Он отметили, что гранты помогут развивать собственное производство в сельской местности, создавать новые рабочие места, развивать условия труда. Кроме того, средства можно направить на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.

Господдержка предусмотрена для крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более двух лет живущих в станицах, поселках и хуторах Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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