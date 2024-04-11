Проект трамвайной линии на Гидрострое в Краснодаре могут утвердить в 2024 году

Об планах развития дорожно-транспортной инфраструктуры на юго-востоке города сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов на встрече с жителями микрорайона Гидростроителей.

Глава города отметил, что строительство трамвайной линии на Гидрострое находится в приоритете. Это позволит снизить пробки в микрорайоне и создать альтернативу автотранспорту. По его словам, на первом этапе трамвайные пути планируют построить через улицы Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого — до пересечения с улице Снесарева.

«В настоящее время идет разработка документации по планировке территории. Запланировано завершить и утвердить ее уже в этому году», — написал Наумов в Telegram.

Мэр добавил, что в Гидрострое проектируют дорогу и тротуар от улицы им. Валерия Гассия до СНТ «Излучина Кубани».

Читайте также: проект строительства метро прокомментировали в мэрии Краснодара. Новый проект строительства метро позиционируют как линию подземного «Скоростного трамвая».