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Проект трамвайной линии на Гидрострое в Краснодаре могут утвердить в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekt-tramvajnoj-linii-na-gidrostroe-v-krasnodare-mogut-utverdit-v-2024-godu
Проект трамвайной линии на Гидрострое в Краснодаре могут утвердить в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об планах развития дорожно-транспортной инфраструктуры на юго-востоке города сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов на встрече с жителями микрорайона Гидростроителей.

Глава города отметил, что строительство трамвайной линии на Гидрострое находится в приоритете. Это позволит снизить пробки в микрорайоне и создать альтернативу автотранспорту. По его словам, на первом этапе трамвайные пути планируют построить через улицы Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого — до пересечения с улице Снесарева.

«В настоящее время идет разработка документации по планировке территории. Запланировано завершить и утвердить ее уже в этому году», — написал Наумов в Telegram.

Мэр добавил, что в Гидрострое проектируют дорогу и тротуар от улицы им. Валерия Гассия до СНТ «Излучина Кубани».

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