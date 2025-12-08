Проект по расширению участка трассы Джубга — Геленджик подготовят в 2026 году
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал о планах развития трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае.
Одним из сложных участков дороги считается отрезок Джубга — Геленджик, где всего две полосы — по одной в каждом направлении.
«Планируем сделать там еще две. Для того чтобы выйти на проект, мы три года буквально облазили все местные горы и населенные пункты. Подготовить проектную документацию планируем в 2026 году», — поделился Петушенко.
Он пояснил, что трасса М-4 «Дон» является ключевой дорогой в стране. В 2024 году один участок этой трассы уже довели до шести полос. Сейчас работы по расширению идут в Ростовской области, пишет «Коммерсантъ».
Читайте также: ремонт моста на трассе М-4 «Дон» завершили в Выселковском районе.