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Проект первого на Кубани реабилитационного центра после инсультов одобрила госэкспертиза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekt-pervogo-na-kubani-reabilitatsionnogo-tsentra-posle-insultov-odobrila-gosekspertiza
Проект первого на Кубани реабилитационного центра после инсультов одобрила госэкспертиза
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Положительное заключение получил первый в Краснодарском крае реабилитационный центр, который построят в станице Динской. На его строительство в октябре 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил предусмотреть средства из краевого бюджета.

Кроме того, экспертизу в декабре прошли еще 12 объектов здравоохранения, образования и спорта.

Экспертизу прошли проекты офисов ВОП в поселках Южном Белореченского района, Приреченском Горячего Ключа и Южном Динского района. Кроме того, положительное заключение получили проекты поликлиники на 450 посещений в смену в Щербиновском районе, детской поликлиники на 150 посещений и женской консультации на 50 посещений в Крыловском районе и поликлиники на 600 посещений в Динском районе.

В сфере образования экспертизу прошли проекты учебных блоков на 400 мест в школе № 76 Краснодара и на 300 мест в школе № 38 в краснодарском поселке Лазурном.

Также положительное заключение получили проекты школы на 1 тыс. 550 мест в Геленджике, Кубанского казачьего корпуса в станице Динской и детского сада на 300 мест в микрорайоне Северная Бытха Хостинского района Сочи. Экспертизу также прошел проект бассейна в станице Староминской.

После получения положительного заключения муниципалитеты должны подать заявки на финансирование. Затем им нужно будет заключить соглашения и провести конкурсные отборы подрядчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: строительство корпуса начальной школы в Крыловском районе завершат до конца года.

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