Проект «Новая Анапа» привлечет на курорт от 3 до 5 млн туристов в год

Об этом заявили в ходе рабочего совещания мэрии курота и представителей Госкорпорации Туризм.рф.

План развития участка площадью 1,6 га разработают в 2024 году. На совещании обсудили вопросы разработки планировочных и архитектурных решений в «Новой Анапе», а также проведения инженерных изысканий.

«Проект станет образцом туристско-рекреационного центра международного уровня и позволит ежегодно привлечь в Анапу от 3 до 5 млн туристов», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорт «Новая Анапа» построят на Бугазской косе в 25 км от города. При разработке планируют предусмотреть строительство гостиниц, организовать зоны отдыха и развлечений, а также разработать транспортную логистику и провести инженерные коммуникации.