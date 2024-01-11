Проект государственной школы горного велосипеда разработают на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о создании проекта 11 января в ходе приема граждан.

К главе Кубани обратился житель Мостовского района, председатель федерации велоспорта Самат Бисенбиев. По его словам, соревнования проходят в поселке Псебай, однако для развития спорта нужно привести в порядок здание велошколы «Олимп» — со времен строительства в 1969 году там ни разу не было капремонта.

Кондратьев отметил, что отреставрировать школу необходимо, однако также важно рассмотреть возможность строительства горной велосипедной трассы.

«Рельеф местности позволяет создать трассу для проведения не только краевых, региональных, но и международных соревнований. В нашем крае горным велоспортом можно заниматься практически круглый год. Если развить инфраструктуру, приезжать будут со всей страны. Необходимо разработать проект, чтоб создать современную государственную школу по горным велосипедам с мощной тренировочной базой. Это важная составляющая развития спорта на Кубани в целом», — сказал глава региона.

Он поручил министру физической культуры и спорта Серафиму Тимченко выехать в район и выбрать там участок для строительства спортшколы и трассы.

Глава Мостовского района Сергей Ласунов сообщил, что мероприятия по капремонту спортшколы, внутренних помещений и крыши запланированы на этот год по региональной госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

С просьбой построить спортплощадку в хуторе Даманка Крымского района обратилась местная жительница Гульнара Полтавцева. В этом и расположенных рядом хуторах живут многодетные семьи, детям которых нужны доступные спортивные объекты.

«Я всегда готов поддержать многодетные семьи. Это наш жизненный локомотив, они дают уверенность в завтрашнем дне. Спортивная площадка — то малое, что мы можем сделать. Если необходимо, давайте поставим две площадки. Это будет наша благодарность людям, где чтут традиции большой, крепкой семьи», — сказал губернатор.

Серафим Тимченко доложил, что планируют построить площадки для игровых видов спорта — футбола, волейбола и баскетбола, а также зону воркаута и уличных тренажеров. Торги пройдут в феврале, работы начнут уже весной, полностью объект завершат до конца 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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