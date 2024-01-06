На Кубани в 2024 году капитально отремонтируют и достроят 60 спортобъектов

Среди объектов — бассейны, спорткомплексы, центры единоборств, многофункциональные спортплощадки и стадионы.

«Благодаря строительству новых современных спортивных объектов растет и число жителей региона, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. Плановый показатель к концу 2023 года — более 63%. Также в 2024 году улучшим материально-техническое оснащение 29 спортивных организаций, которые ведут подготовку спортивного резерва», — сказал заместитель губернатора Александр Власов.

В разных районах края в этом году планируют построить 18 центров единоборств, 12 малобюджетных комплексов, 10 многофункциональных площадок, три спецбазы и три бассейна, а также модульный спортзал. Еще в 13 спортобъектах проведут комплексный капремонт.

Кроме того, в 2024 году начнут работать знаковые объекты — спорткомплекс с бассейном в станице Павловской и дворец самбо в краснодарском «Городе спорта».

Спортивную инфраструктуру в регионе развивают по краевой Стратегии развития физической культуры и спорта, федеральным и государственным программам, а также федеральным проектам «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».

Всего на Кубани с 2018 года построили и отремонтировали более 210 спортобъектов, только в 2023 году — 53, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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