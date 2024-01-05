Более 3 тыс. медалей завоевали кубанские спортсмены на соревнованиях в 2023 году

Награды получили лауреаты всероссийских и международных соревнований летних и зимних видов спорта.

«Все наши спортсмены — это в первую очередь наши надежды! Победители соревнований всех уровней — наша гордость. В текущем году наиболее высокие результаты на международных соревнованиях показали победители чемпионата мира по боксу Муслим Гаджимагомедов и Анастасия Демурчан, а также бронзовый призер чемпионата мира по спортивной борьбе Ауэс Гонибов. Завоеванные награды доказывают, что представители Кубани составляют сильную конкуренцию лучшим спортсменам планеты», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

По итогам соревнований в состав сборных команд России в прошлом году попали около 1,6 тыс. кубанских спортсменов по почти 100 видам спорта.

Кроме того, в регионе провели около 1,6 тыс. спортивных соревнований, из них 13 международных и более 400 всероссийских.

Так, в Краснодаре в ноябре прошел финал Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых». Многофункциональный спортивный комплекс собрал почти 170 участников из 14 субъектов страны. Этот турнир край принял уже в третий раз.

Также на Кубани прошли международные соревнования «Кубок содружества по мотокроссу», «Гран-при по самбо» и «32-я Геленджикская регата». Последняя приобрела статус международных соревнований и стала самой массовой в Европе. В 2023 году регата побила рекорд — число спортсменов достигло 1 тыс. 150 человек, а количество регионов-участников выросло до 33.

«Геленджикская регата стала уже своеобразным символом Краснодарского края, одной из его визитных карточек. С каждым годом она притягивает в наш регион не только все больше спортсменов, но и отдыхающих», — цитирует Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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