В Краснодарском крае определили финалистов премии «Спортсмен Кубани 2023»

На Кубани продолжаются выборы главного спортсмена года по версии болельщиков и журналистов.

На портале «Кубанский спорт.RU» 24 декабря стартовал финал онлайн-голосования премии «Спортсмен Кубани 2023», по итогам которого будет определен лучший спортсмен региона 2023 года.

В финал голосования вышли чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчян из Анапы и баскетболист сборной России и «Локомотива-Кубани», серебряный призер Единой лиги ВТБ и Суперкубка Александр Щербенев.

На этапе полуфинала Демурчян набрала 51,6% голосов и обошла в голосовании призера чемпионата Европы по дзюдо Валерия Ендовицкого из Новороссийска. Баскетболист «Локо» набрал 56,9% в споре с вратарем и капитаном ФК «Краснодар» Матвеем Сафоновым.

В сумме за участников полуфинального раунда отдали свыше 18 тыс. голосов, всего с начала голосования — более 40 тыс. Голосование продолжается на сайте. Счетчик остановят 28 декабря, но имя лауреата премии объявят непосредственно на церемонии награждения.

Главная спортивная премия Кубани проходит с 2011 года. Организатор — Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России. Лучших спортсменов, представляющих Краснодарский край, сначала определяют журналисты, а затем выбирают болельщики.

«Нас ждет решающий этап голосования, в котором сойдутся достойные спортсмены. Получилась довольно интересная пара финалистов. С одной стороны — первая в истории Кубани чемпионка мира по боксу, с другой — талантливый баскетболист, лидер сборной России. Важно отметить, что оба спортсмена воспитанники кубанского спорта, родились и выросли в Краснодарском крае. Сложно предсказать фаворита. За Щербенева — армия баскетбольных болельщиков «Локомотива-Кубани», на стороне Демурчян — многочисленные поклонники популярного в нашем крае бокса», — заявил председатель ККРО Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник.

Читайте также: сборная Кубанского госуниверситета завоевала кубок студенческой Суперлиги.