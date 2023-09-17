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Проект «Бережливая поликлиника» начали внедрять в Кущевском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekt-berezhlivaya-poliklinika-nachali-vnedryat-v-kushhevskom-rajone
Проект «Бережливая поликлиника» начали внедрять в Кущевском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Система обеспечения доступной медпомощи внедряется в поликлиники Кубани в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Сейчас в проекте участвуют 170 поликлиник и поликлинических подразделений Краснодарского края. 

Так, в Кущевской ЦРБ провели ремонт кабинетов приема врачей и коридоров, сделали крытые колясочные и комнаты для кормления младенцев. Кроме того, благодаря введенному электронному документообороту сократилось время обработки документов пациентов.

«Наша приоритетная задача сделать так, чтобы медпомощь для населения стала еще более качественной и доступной. На сегодняшний день в поликлиниках района внедрили 23 бережливых проекта. Мероприятия направлены на оптимизацию и совершенствование логистики пациентов и регулирование сроков ожидания медицинской помощи. Это позволило снизить производственные потери и увеличить время общения с больными», — цитирует главврача Кущевской ЦРБ Сергея Сычева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: после капитального ремонта открылась поликлиника Брюховецкой ЦРБ.

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