Проект «Бережливая поликлиника» начали внедрять в Кущевском районе

Система обеспечения доступной медпомощи внедряется в поликлиники Кубани в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Сейчас в проекте участвуют 170 поликлиник и поликлинических подразделений Краснодарского края.

Так, в Кущевской ЦРБ провели ремонт кабинетов приема врачей и коридоров, сделали крытые колясочные и комнаты для кормления младенцев. Кроме того, благодаря введенному электронному документообороту сократилось время обработки документов пациентов.

«Наша приоритетная задача сделать так, чтобы медпомощь для населения стала еще более качественной и доступной. На сегодняшний день в поликлиниках района внедрили 23 бережливых проекта. Мероприятия направлены на оптимизацию и совершенствование логистики пациентов и регулирование сроков ожидания медицинской помощи. Это позволило снизить производственные потери и увеличить время общения с больными», — цитирует главврача Кущевской ЦРБ Сергея Сычева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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