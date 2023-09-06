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После капитального ремонта открылась поликлиника Брюховецкой ЦРБ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-kapitalnogo-remonta-otkrylas-poliklinika-bryuhovetskoj-tsrb
После капитального ремонта открылась поликлиника Брюховецкой ЦРБ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медучреждение обновили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиника в станице Брюховецкой рассчитана на 500 посещений в смену. В здании поменяли кровлю, установили новую вентиляцию, полностью заменили коммуникации и внутреннюю отделку, а также оснастили кабинеты мебелью и современным оборудованием.

После капремонта в поликлинике поменялось расположение некоторых кабинетов, сообщил главный врач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

Теперь пациентов с температурой будут принимать с отдельного входа. Перед кабинетом врача-инфекциониста построили холл для ожидающих, около него расположили процедурный кабинет. Кроме того, в поликлинике сделали специализированный кабинет для осмотров.

«В 2023 году по региональной программе в Краснодарском крае капитально обновят шесть медучреждений. В трех районах — Абинском, Динском и Брюховецком — эти работы уже завершены», — цитирует министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в станице Полтавской продолжают строить детскую поликлинику.

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