Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Проект аквапарка в центре Краснодара скорректируют на фоне санкций

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekt-akvaparka-v-tsentre-krasnodara-skorrektiruyut-na-fone-sanktsij
Проект аквапарка в центре Краснодара скорректируют на фоне санкций
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соглашение о строительстве крытого аквапарке на улице Береговой подписали еще в 2019 году. Инвестор планировал построить в парке на Затоне круглогодичный аквакомплекс площадью более 14,5 тыс. кв. метров.

Объем инвестиций в проект должен был составит около 780 млн рублей. Однако строительство аквапарка в центре Краснодара до сих пор так и не начали.

В мэрии Краснодара уточнили, что из-за сложившейся ситуации в мире инвестор ищет варианты для поставок альтернативного оборудования. Сейчас компания корректирует проектные решения, сообщает «Кубань-Информ».

Читайте также: самый крупный крытый аквапарк в ЮФО построят в Анапе. Об этом рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях