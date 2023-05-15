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Самый крупный крытый аквапарк в ЮФО построят в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/samyj-krupnyj-krytyj-akvapark-v-yufo-postroyat-v-anape
Самый крупный крытый аквапарк в ЮФО построят в Анапе
Фото unsplash.com

К проектированию уже приступил инвестор, который строит на курорте гостиничный комплекс «Лучи». Об этом рассказал мэр Анапы Василий Швец.

По его словам, этот аквапарк будет самым большим в Южном федеральном округе.

В гостиничном комплексе «Лучи» планируют оборудовать 6,5 тыс. номеров. Инвестор заключил договор о комплексном развитии территории с мэрией Анапы. Ранее на этом месте планировалось строительство жилого комплекса. Кредитная линия на строительство комплекса составляет 48 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: около 1 трлн рублей инвестируют в строительство курорта «Новая Анапа».

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