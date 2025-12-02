Продюсер Разин хочет возобновить дело о защите авторских прав в суде Сочи

Продюсер музыкальной группы « Ласковый май » Андрей Разин снова обратился в суд Сочи по делу о защите авторских прав.

Ходатайство о возобновлении и пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами продюсер подал через представителя до того, как его объявили в розыск.

«Это ходатайство Разин подал через своего представителя… о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Делал он это еще до момента, как его в розыск объявили, находясь в Турции», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Обращение рассмотрит Хостинский районный суд Сочи 4 декабря. До этого в рассмотрении жалобы продюсера «Ласкового мая» на решение признать права на песни группы за наследниками певца Юрия Шатунова отклонил Верховный суд РФ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Хостинский районный суд Сочи 14 августа удовлетворил иски семьи Юрия Шатунова к продюсеру Андрею Разину. Он признал за семьей покойного певца исключительные права на 23 песни, в числе которых «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

В августе Разин 5 августа представил в Хостинском районном суде решение суда 2006 года, по которому он является автором 27 песен группы «Ласковый май».

