Суд Сочи признал права на «Белые розы» и еще 22 песни за семьей Юрия Шатунова

Хостинский районный суд Сочи 14 августа рассмотрел иск вдовы и детей певца Юрия Шатунова к продюсеру Андрею Разину.

Семья покойного артиста просила судей признать за ними исключительные права на 23 музыкальных сочинения звезды 80-90-х годов, среди которых такие популярнейшие песни как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие. Наследники поп-звезды настивали на том, что в октябре 2019 года между Юрием Шатуновым и Сергеем Кузнецовым были подписны документы об отчуждении исключительного права на 23 музыкальных произведения в пользу певца.

В июле 2022 года Юрий Шатунов умер из-за обширного инфаркта. Авторские права по наследству перешли его супруге, дочери и сыну. Несмотря на это, экс-продюсер артиста Андрей Разин начал судебные разбирательства. В своих исках организатор концертов и записей «Ласкового мая» утверждал, что в 1992 году он и Сергей Кузнецов заключили договор, на основании которого Андрей Разин стал совладельцем 27 песен, в число которых входят и 23 песни, права на которые оспорены. Оригинал документов, в которых бы это утверждалось, Андрей Разин не представил, при этом он распоряжался спорными песнями, передавая права на них третьим лицам.

Суд удовлетворил иски семьи Юрия Шатунова и признал за семьей покойного солиста группы «Ласковый май» исключительные права на 23 песни, в числе которых «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался ночью 23 июня 2022 года в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Юрию Шатунову было 48 лет.