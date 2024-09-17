Продукцию со знаком «Сделано на Кубани» представили на выставке в Москве

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» стартовала выставка продуктов питания WorldFood Moscow.

В международной выставке участвуют производители и поставщики продуктов питания из 28 стран — это свыше 1 тыс. компаний. Для обладателей знака качества «Сделано на Кубани» участие в выставках — одна из преференций, которую специально разработали для победителей конкурса, отметил руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

«Это дает возможность краевым производителям не только расширить каналы продаж в России, но и выйти на международные рынки», — добавил он.

Свои товары на площадке представляют девять компаний-победителей конкурса. Среди них производители хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной продукции, сыров с плесенью, мясных, колбасных, сыровяленых изделий с благородной плесенью, овощных консервов, риса и киноа, а также безалкогольных напитков на растительном сырье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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