Продукция промпредприятий Краснодарского края вошла в «Золотую сотню» товаров

Высокую оценку товары и услуги кубанских производителей получили по итогам 28-го конкурса программы «100 лучших товаров России» в 2025 году.

В число победителей вошли 48 наименований продукции и услуг 27 предприятий Краснодарского края, из них 9 производят и предоставляют предприятия промышленного комплекса региона.

Итоги отдельных номинаций конкурса прокомментировал и. о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. Он сообщил, что в «Золотую сотню» товаров по качеству и экологичности вошла продукция производства «Инекс-Сочи». Предприятие производит сооружения для очистки хозяйственно-бытовой воды и близких по составу промышленных стоков. Организация завоевала и специальную награду — «Инновация-2025».

В числе лауреатов также производитель освежителей воздуха «АЭРО-ПРО» и косметическая фабрика «Солнце» с экскурсией на свое производство. Продукция компании отмечена дипломом в номинации «Промышленные товары для населения».

«Высокая оценка не только подтверждает безупречное качество промпродукции кубанского производства, но и растущий интерес к объектам индустриального туризма, который активно развиваем сегодня в крае», — отметил Хмелько.

Помимо производителей промышленной продукции, в топ-100 товаров России вошли зефир от предприятия «Новые технологии», услуги в области научных исследований и разработок Кубанского государственного университета.

Дипломами также отмечена сварочная проволока Абинского ЭлектроМеталлургического завода, тротуарная плитка предприятия «Выбор-С», грузовые крытые вагоны завода стальных конструкций «Кубань». А также стеновые неармированные блоки из ячеистого бетона предприятия «Главстрой-Усть-Лабинск», кормовые добавки компании «БИОРОСТ», одежда для школьников швейной фабрики «Элеган».

Лауреатов и дипломантов наградили в Краснодарском центре стандартизации, метрологии и испытаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: более 400 бизнесменов приняли участие в бизнес-форуме в Тимашевске.

Подпишись, здесь всегда интересно.