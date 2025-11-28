Более 400 бизнесменов приняли участие в бизнес-форуме в Тимашевске

Серия бизнес-мероприятий и встреча в формате открытого микрофона с вице-губернатором Александром Руппелем прошла в Тимашевске.

В межмуниципальном форуме для предпринимателей приняли участие 400 человек из Тимашевского, Калининского, Крыловского, Выселковского, Каневского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов. Мероприятие провели по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Как отметил Александр Руппель, такие встречи в крае проводят, чтобы откалибровать и донастроить систему поддержки бизнеса.

«Мы вместе работаем на укрепление экономики края: бизнес – создавая рабочие места, регион — устраняя барьеры и формируя комфортный деловой климат. За последние годы мы увеличили меры поддержки бизнеса более чем в четыре раза. Даже в условиях текущей непростой экономической ситуации позиция нашего губернатора остается неизменной: мы не будем сворачивать программы по развитию малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул Руппель.

Для участников на форуме работали консультационные пункты всех институтов поддержки бизнеса, а также налоговой службы. На запросы бизнесменов отвечали специалисты фондов микрофинансирования, развития бизнеса, инноваций, промышленности, центра поддержки экспорта, агентства по привлечению инвестиций, а также регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Также состоялась кейс-сессия, на которой презентовали меры господдержки и на конкретных примерах показали, как краевые инструменты помогают развитию бизнеса. Еще одну сессию посвятили изменениям налогового законодательства с 2026 года.

Организатором мероприятия выступил краевой департамент развития бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

