Кубань заняла 15 место в РФ по занятости населения в малом и среднем бизнесе

Рейтинг вовлеченности в МСП в России по итогам 2024 года составили на основе данных официальной статистики.

Доля занятых в сфере МСП в России, включая индивидуальных предпринимателей, составила 40% от общего числа занятых в экономике — это 29,3 млн человек.

Лидерами среди регионов по занятости в МСП по результатам прошлого года стали Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В этих регионах в сфере предпринимательства в общей сложности занято 2,7 млн человек.

Краснодарский край занял 15 место в рейтинге. На Кубани число занятых в сфере МСП достигло 43,6% — 1,26 млн человек, что на 25,4% больше, чем три года назад.

Замыкают рейтинг Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Ингушетия, где на долю работников МСП приходится менее 22% всех занятых в экономике региона, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: количество субъектов малого и среднего бизнеса на Кубани выросло почти на 20%. Среди всех хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае 86,3% занимают малый и средний бизнес.

