Количество субъектов малого и среднего бизнеса на Кубани выросло почти на 20%

Среди всех хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае 86,3% занимают малый и средний бизнес (МСП).

Сейчас в регионе работают 317 тыс. субъектов МСП. Для них создана система из 210 мер поддержки на сумму более 51 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Мы помогаем развивать свое дело, запускать новые производства, создаем условия для стартапов и инноваций. В результате за последние пять лет число субъектов МСП выросло почти на 20% — до 317 тыс. В этом секторе занята практически половина всех трудоспособных жителей края — около 1,4 млн человек. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику сложно переоценить — он создает более четверти всего ВРП региона», – отметил глава края.

Чаще всего малый и средний бизнес работает в сфере торговли, транспортировки и хранения, строительства и операций с недвижимостью. В крае для такого бизнеса актуальны обрабатывающие производства, деятельность гостиниц и общепита, сельское хозяйство.

По количеству МСП Краснодарский край на протяжении многих лет традиционно держит 4 место в России. Практически каждый второй субъект малого и среднего бизнеса (41%) во всем Южном федеральном округе зарегистрирован именно на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

