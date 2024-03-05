Продукт первой половины дня: диетолог Жаровская рассказала о пользе авокадо

Авокадо ― источник полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская отметила, что по химическому составу и свойствам авокадо похоже на орех из-за обилия полезных жиров. Также в авокадо насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, в частности омега-6. Кроме того, в этом фрукте достаточное количество клетчатки, которая пролонгирует всасывание жиров.

«В нем есть и различные витамины, в частности, жирорастворимый витамин Е, который считается антиоксидантом, витамины группы В, а также минералы ― цинк, магний», ― рассказала специалист.

Диетолог рекомендует употреблять авокадо в первой половине дня, так как оно калорийно. Его можно заменить на сливочное или растительное масло. Есть стоит не более 40-50 гр в день ― одна четвертая часть плода.

«Людям, которые находятся на кетодиете, на высокожировом питании, разрешен целый плод, но для них это самостоятельный прием пищи, кроме авокадо они в таком случае ничего не едят, поскольку получают из него необходимое количество жиров и других веществ», ― объяснила гастроэнтеролог.

По словам Жаровской, авокадо нужно ограничить в рационе при нарушении желчеоттока, например, при желчнокаменной болезни. Авокадо также следует ограничить при хроническом панкреатите или панкреатите в стадии обострения, при воспалительных заболеваниях кишечника или гастрите, особенно с признаками атрофии.

«Оно может спровоцировать обострение основного заболевания. Также не следует злоупотреблять плодами авокадо пациентам с избыточной массой тела» ― цитирует врача радио Sputnik.

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