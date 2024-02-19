Диетолог Игнатикова назвала продукты, предотвращающие дефицит железа в организме

Из-за дефицита железа у людей ухудшаются самочувствие и внешний вид, рассказала терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

По словам врача, при нехватке железа у людей нередко возникает ощущение слабости и утомляемости. Человек начинает страдать от головных болей и головокружения, появляются приступы удушья в замкнутых помещениях, бледный вид кожи, а также ломкость волос и ногтей.

«При появлении таких симптомов стоит обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и может поставить диагноз «железодефицитная анемия», — предупредила терапевт.

Для профилактики этой болезни следует придерживаться сбалансированной диеты, посоветовала специалист. Среди еды, богатой железом, она выделила красное мясо и субпродукты — язык, печень, сердечки.

«Отличный вариант для профилактики дефицита железа — говядина, там содержится достаточно большое количество животного белка, который необходим для синтеза гемоглобина. Плюс в говядине много железа в доступной для человека форме, оно хорошо усваивается», — сказала Игнатикова.

Чтобы железо лучше усваивалось в организме, следует добавить в рацион квашеную капусту, цитрусовые и яблоки, а исключить или существенно сократить употребление чая, кофе и шоколада, приводит слова Елены Игнатиковой радио Sputnik.

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