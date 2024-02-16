Диетолог Жаровская: употребление сала с утра улучшает пищеварение на весь день

Сало — очень жирная и высококалорийная пища. Как правильно ее употреблять, чтобы не навредить здоровью, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

По словам специалиста, лучше всего есть сало до полудня, в идеале — на завтрак.

«Сало хорошо сокращает желчный пузырь и улучшает желчеотведение, а это помогает нормализовать пищеварение на весь день», — подчеркнула диетолог.

Лучшими приправами для этой еды станут хрен и горчица, которые поспособствуют хорошему перевариванию столь жирного продукта, добавила врач. Однако есть список заболеваний, с которыми стоит вовсе отказаться от сала.

«Противопоказанием к употреблению сала может быть обострение хронического холецистита, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, различные заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, энтерит, особенно в стадии обострения, а также индивидуальная непереносимость сала», — приводит слова Татьяны Жаровской радио Sputnik.

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