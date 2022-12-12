Продолжительность жизни в России увеличилась на 1,8 года
Общество
12.12.2022 11:45
Страна вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам главы ведомства, продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года. К концу года эта цифра еще вырастет, считает Мурашко.
По его словам, важно уже сейчас заложить подходы, которые позволят менять показатели продолжительности жизни быстрее.
«Хотя сегодня эта скорость, за один год почти два года, — это высокий уровень изменений. Это связано и с тем, что в предыдущий период ожидаемая продолжительность жизни в связи с инфекционными заболеваниями снижалась», — цитирует главу Минздрава ТАСС.
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