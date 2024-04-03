Средняя продолжительность жизни на Кубани составляет 73,7 года

Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Госдуме сообщил о том, что средняя продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года составила 73,5 года.

«По итогам 2023 года продолжительность жизни достигла почти 73,5 лет. Такие показатели ни разу не фиксировали в истории современной России и СССР», — сказал Мишустин.

Глава кубанского минзрава отметил, что в регионе особое внимание уделяется вопросу ожидаемой продолжительности жизни населения.

«Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям и улучшению качества оказания медицинской помощи на Кубани продолжительность жизни составляет 73,7 лет», — написал Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

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