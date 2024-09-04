Продлили пассажирские морские перевозки между Новороссийском, Геленджиком и Сочи

Скоростные морские перевозки между городами Черноморского побережья Кубани осуществляют на СПК «Комета».

На официальном сайте перевозчика сообщили, что судно на подводных крыльях «Комета» будет курсировать между Новороссийском, Геленджиком и Сочи до конца сентября — начала октября.

Для пассажиров предусмотрели билеты класса «Комфорт» и «Стандарт». Более дорогой тариф отличается размещением в носовой части теплохода и включением питания в стоимость. Детям до двух лет — бесплатный проезд.

Стоимость билетов варьируется от 1 тыс. до 7 тыс. рублей в зависимости от точки отправления и тарифа. Так, добраться из Новороссийска до Сочи можно за 5,5 часа, обратно — за 4,5 часа. Поездка из Новороссийска до Геленджика займет всего час, из Сочи до Геленджика — 3 часа 15 минут.

Посадка на теплоход начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут от отправления в рейс. Расписание движения может изменяться в течение дня, сообщается на сайте «Водоход-Экспресс».

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