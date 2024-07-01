В Азовском море могут запустить пассажирское сообщение между регионами

Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассматривает возможность запуска пассажирского сообщения по Азовскому морю.

В конце мая АСИ презентовало Стратегию развития Приазовья до 2040 года. Как макрорегион, Приазовье включает в себя семь регионов России: Краснодарский край, Ростовскую область, Крым, Донецкую Народную Республику, Херсонскую область, Запорожскую область и Луганскую Народную Республику. Между этими регионами планируют запустить пассажирское сообщение по Азовскому морю. Сейчас пассажирские рейсы на теплоходах между населенными пунктами Приазовья не осуществляются. На сегодняшний день существует единственный круизный маршрут из Ростова-на-Дону в Новороссийск.

В Агентстве указали на то, что в акватории Азовского моря есть 7 портов: Мариуполь (ДНР), Бердянск (Запорожская область), Геническ (Херсонская область), Кавказ (Краснодарский край), Ейск (Краснодарский край), Темрюк (Краснодарский край), Таганрог (Ростовская область).

«В рамках Стратегии предлагается включение в маршрутную сеть новых населенных пунктов. Порт-Катон, Камышеватская, Темрюк, Голубицкая, Щелкино и Геническ могут стать центрами туристских кластеров, что потребует осуществления морских пассажирских перевозок в этих населенных пунктах», — сообщили в АСИ.

В Агентстве также отметили, что для развития пассажирского сообщения существуют инфраструктурные ограничения. Так, специализированный причал для приема пассажирских судов существует только в Таганроге. Порты Ейска и Мариуполя раньше принимали пассажирские суда, сейчас такой возможности нет.

В АСИ отметили, что для запуска пассажирского сообщения по Азовскому морю необходим ремонт устаревших причалов и постройка новых в портах и за их пределами, а также необходимо восстановить береговую инфраструктуру и приобрести пассажирские суда, в том числе быстроходные, пишет «РБК Краснодар».

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