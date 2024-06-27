Продление водительских прав: брифинг с представителями ГИБДД прошел в Краснодаре

Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав продлят на три года. По этому поводу в кубанской столице прошел брифинг.

«Водительские удостоверения, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продляются на три года. Так, человек может спокойно на территории РФ передвигаться с этим водительским удостоверением, никаких дополнительных обращений с целью продления не нужно», ― рассказал заместитель начальник УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Примаков.

Если срок действия заканчивается 1 января 2026 года права нужно будет обязательно поменять. В 2023 году в Правительстве РФ продлили послабление по замене водительских удостоверений с истекшим сроком действия из-за пандемии. Это объяснили мерами, которые помогут уберечь население от опасной инфекции.

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