Продлен арест мигранту, пытавшемуся устроить теракт в православном храме Майкопа

Майкопский городской суд 10 сентября рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемого в подготовке теракта.

Суд продлил на два месяца меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мигранта, который был членом одной из международных террористических организаций, запрещенной на территории РФ.

Злоумышленник останется под арестом еще до 11 ноября. Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выходец из Средней Азии пытался совершить теракт в одном из православных храмов Майкопа. По версии следствия, он планировал убить священнослужителей и посетителей, а затем поджечь здание храма. Его действия пресекли сотрудники ФСБ России.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили нож, зажигательные устройства и запрещенные материалы террористической организации.