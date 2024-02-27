Продажу алкоголя ограничат в Сириусе на время Всемирного фестиваля молодежи

Дополнительное ограничение розничной продажи алкоголя вводится на федеральной территории с 28 февраля по 7 марта.

Исключение составят организации общепита, но им также рекомендовано соблюдать указанные ограничения.

Запрет на продажу будет действовать на время проведения и подготовки Всемирного фестиваля молодежи в местах размещения клиентских групп Фестиваля, а также в местах проведения ВФМ и на прилегающих к ним территориях.

Ограничения связаны с присутствием большого количества молодежи во время фестиваля и являются общепринятой практикой в России во время проведения крупных международных мероприятий.

Решение — временное: оно принято, чтобы обеспечить безопасность участников фестиваля и поддержать общественный порядок, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

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