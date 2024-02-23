Кубанские волонтеры выехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус
Кубанская группа добровольцев первой из волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи ступит на федеральную территорию «Сириус». Ребята будут встречать и помогать устроиться в Волонтерской деревне коллегам со всей России, которые будут трудиться на фестивале. Корпус будет работать в 15 сферах — здесь и организация транспорта, безопасности, медицинские услуги, помощь иностранцам и сопровождение делегаций.
По словам председателя комитета по молодежной политике в Госдумы, главы Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, все добровольцы смогут участвовать еще и в волонтерской программе Всемирных игр дружбы.
На вступление в Волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи-2024 претендовали более 3,3 тыс. кубанцев, из которых наставники отобрали 670 человек.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории «Сириус». В нем примут участие 18 тыс. молодых лидеров России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и Сириусе: что ждет молодежь в 2024 году.