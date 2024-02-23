Кубанские волонтеры выехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус

По словам главы краевого министерства образования, науки и молодежной политики Елены Воробьевой, каждого из добровольцев отобрали из более чем 50 тыс. человек, которые пожелали помогать участникам и гостям Всемирного фестиваля молодежи.

У многих из тех, кто отправился в Сириус, уже есть опыт работы на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который проходил в 2017 году. Все волонтеры прошли подготовку в Центрах привлечения и подготовки на базе Краснодарского регионального отделения Российских студенческих отрядов и Волонтерского центра КубГУ.