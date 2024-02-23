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Кубанские волонтеры выехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-volontery-vyehali-na-vsemirnyj-festival-molodezhi-v-sirius
Кубанские волонтеры выехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
По словам главы краевого министерства образования, науки и молодежной политики Елены Воробьевой, каждого из добровольцев отобрали из более чем 50 тыс. человек, которые пожелали помогать участникам и гостям Всемирного фестиваля молодежи.
У многих из тех, кто отправился в Сириус, уже есть опыт работы на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который проходил в 2017 году. Все волонтеры прошли подготовку в Центрах привлечения и подготовки на базе Краснодарского регионального отделения Российских студенческих отрядов и Волонтерского центра КубГУ.

Кубанская группа добровольцев первой из волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи ступит на федеральную территорию «Сириус». Ребята будут встречать и помогать устроиться в Волонтерской деревне коллегам со всей России, которые будут трудиться на фестивале. Корпус будет работать в 15 сферах — здесь и организация транспорта, безопасности, медицинские услуги, помощь иностранцам и сопровождение делегаций.

По словам председателя комитета по молодежной политике в Госдумы, главы Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, все добровольцы смогут участвовать еще и в волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

На вступление в Волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи-2024 претендовали более 3,3 тыс. кубанцев, из которых наставники отобрали 670 человек.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории «Сириус». В нем примут участие 18 тыс. молодых лидеров России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и Сириусе: что ждет молодежь в 2024 году.

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