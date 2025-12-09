Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Продажи на рынках и ярмарках Краснодарского края достигли почти 210 млрд рублей

Экономика
Продажи на рынках и ярмарках Краснодарского края достигли почти 210 млрд рублей
Фото t.me/dps_kk

За 10 месяцев текущего года показатель вырос на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

С января по октябрь 2025 года на рынках и ярмарках Кубани реализовали продукцию на 209,8 млрд рублей. 

«Кубань традиционно лидирует в России по количеству ярмарок и рынков — в регионе насчитывается более тысячи таких объектов. Они дают фермерам и производителям возможность реализовывать собственную продукцию, а жителям и гостям края — приобретать качественные местные товары по выгодным ценам», — отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный. 

Доля рычночно-ярмарочной торговли в общем объеме розничного ритейла региона составляет 7,8%.

В целом розничная инфраструктура края включает более 58 тыс. торговых объектов, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края. 

Читайте также: зарплаты в потребительской сфере на Кубани увеличились на 7,5%.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях