Продажи на рынках и ярмарках Краснодарского края достигли почти 210 млрд рублей

За 10 месяцев текущего года показатель вырос на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С января по октябрь 2025 года на рынках и ярмарках Кубани реализовали продукцию на 209,8 млрд рублей.

«Кубань традиционно лидирует в России по количеству ярмарок и рынков — в регионе насчитывается более тысячи таких объектов. Они дают фермерам и производителям возможность реализовывать собственную продукцию, а жителям и гостям края — приобретать качественные местные товары по выгодным ценам», — отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Доля рычночно-ярмарочной торговли в общем объеме розничного ритейла региона составляет 7,8%.

В целом розничная инфраструктура края включает более 58 тыс. торговых объектов, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

Читайте также: зарплаты в потребительской сфере на Кубани увеличились на 7,5%.

Подпишись, здесь всегда интересно.