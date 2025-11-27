Logo
Зарплаты в потребительской сфере на Кубани увеличились на 7,5%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarplaty-v-potrebitelskoj-sfere-na-kubani-uvelichilis-na-7-5
Зарплаты в потребительской сфере на Кубани увеличились на 7,5%
Фото t.me/dps_kk

В потребсфере Краснодарского края заняты более 630 тыс. человек — каждый пятый экономически активный житель региона.

На Кубани уровень зарплаты работников крупных и средних предприятий потребительской сферы достиг 69 тыс. рублей, что на 7,5% больше прошлого показателя. 

Потребительская сфера региона — масштабный сектор экономики. В регионе насчитывают свыше 91 тыс. предприятий оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Такие показатели подтверждают стабильное развитие отрасли и повышение уровня доходов, занятых в ней людей, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края. 

Читайте также: предприятия потребительской сферы Кубани перечислили в бюджет 75,1 млрд рублей. 

