Зарплаты в потребительской сфере на Кубани увеличились на 7,5%

В потребсфере Краснодарского края заняты более 630 тыс. человек — каждый пятый экономически активный житель региона.

На Кубани уровень зарплаты работников крупных и средних предприятий потребительской сферы достиг 69 тыс. рублей, что на 7,5% больше прошлого показателя.

Потребительская сфера региона — масштабный сектор экономики. В регионе насчитывают свыше 91 тыс. предприятий оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Такие показатели подтверждают стабильное развитие отрасли и повышение уровня доходов, занятых в ней людей, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

