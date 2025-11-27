Зарплаты в потребительской сфере на Кубани увеличились на 7,5%
В потребсфере Краснодарского края заняты более 630 тыс. человек — каждый пятый экономически активный житель региона.
На Кубани уровень зарплаты работников крупных и средних предприятий потребительской сферы достиг 69 тыс. рублей, что на 7,5% больше прошлого показателя.
Потребительская сфера региона — масштабный сектор экономики. В регионе насчитывают свыше 91 тыс. предприятий оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Такие показатели подтверждают стабильное развитие отрасли и повышение уровня доходов, занятых в ней людей, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.
Читайте также: предприятия потребительской сферы Кубани перечислили в бюджет 75,1 млрд рублей.