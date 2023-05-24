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Продажи лекарств от COVID-19 в России снизились почти на треть

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prodazhi-lekarstv-ot-covid-19-v-rossii-snizilis-pochti-na-tret
Продажи лекарств от COVID-19 в России снизились почти на треть
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В российских аптеках в первом квартале 2023 года продали около 37,2 млн упаковок лекарств от коронавируса.

«Это на 31% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, когда россияне купили 54,1 млн пачек лекарств», — сообщает оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

За год сумма трат на лекарства от COVID-19 также сократилась на 30% — с 25,8 млрд до 15,6 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: ВОЗ 5 мая объявила о завершении пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, пандемия в мире длилась 1 тыс. 150 дней. За это время из-за COVID-19 скончались не менее 20 млн человек, несмотря на то, что по официальным умерли около 7 млн человек.

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