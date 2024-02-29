Продажи градусников и пульсоксиметров выросли за год в России

Вместе с ростом наблюдается падение продаж глюкометров.

В РФ средняя цена на градусник за год упала на 5% до 255 рублей. При этом продажи выросли на 22%. Средняя цена на пульсоксиметр в январе этого года упала на 8% и достигла порядка 1,2 тыс. рублей — продажи выросли на 3% по сравнению с прошлым годом. Также средняя цена на глюкометр в январе 2024 года составила около 1 тыс. рублей. Стоимость выросла на 2%, а продажи упали на 17% по сравнению с 2023 годом.

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что россияне становятся более прогрессивными. По ее словам, эти приборы необходимы в доме.

«И после того, как все познакомились с коронавирусом, измерение сатурации — сейчас самое важное при контроле за лечением, поэтому пациенты наши решили самостоятельно контролировать процесс выздоровления», — цитирует специалиста RT.

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