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Продал в 30 раз дороже: приезжего будут судить за обман доверчивых пенсионеров в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prodal-v-30-raz-dorozhe-priezzhego-budut-sudit-za-obman-doverchivyh-pensionerov-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

В Сочи задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве. Он убеждал пожилых женщин покупать у него товары с многократной наценкой.

В полицию обратилась 85-летняя женщина. По ее словам, к ней пришел молодой человек, представился сотрудником ресурсоснабжающей организации и убедил купить прибор для вентиляции за 6 тыс. рублей. На рынке он стоит всего 200 рублей.

Злоумышленника задержали. Им оказался приезжий из Костромы. Выяснилось, что аналогичным способом он обманул еще одну пожилую сочинку, продав ей энергосберегающую лампочку за 40 тыс. рублей. Против мошенника возбудили уголовное дело, сейчас он под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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