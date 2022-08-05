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Проблемы с пищеводом: диетолог рассказала, кому нельзя есть мороженое

Общество
05.08.2022 07:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/problemy-s-pishhevodom-dietolog-rasskazala-komu-nelzya-est-morozhenoe
Проблемы с пищеводом: диетолог рассказала, кому нельзя есть мороженое
Фото unsplash.com

Мороженое и сильно охлажденные напитки со льдом особенно популярны в жару. Но некоторым людям они не рекомендованы.

«Людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, стоит ограничить употребление подобных продуктов. Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод», — рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она отметила, что холодные продукты и мороженое могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря и при желчекаменной болезни.

«Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие, нарушение стула», – пояснила диетолог.

Кроме того, употребление холодных продуктов может спровоцировать головную боль. Но это «достаточно индивидуальная реакция», отметила врач.

«Это больше характерно для людей, предрасположенных к головным болям. Важно ориентироваться на собственные ощущения», – цитирует диетолога радио Sputnik.

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