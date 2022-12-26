Проблемный ЖК на улице Парковой в Анапе планируют достроить в 2024 году

Инвестор уже собрал документы для принятия обязательств по строительству дома на Парковой, 79 и приступил к работе.

Строительство двух литеров планируют завершить в 2024 году. После их ввода в эксплуатацию жилье получат 250 дольщиков, и дом исключат из реестра проблемных.

Министерство строительства и ЖКХ России выдало заключение о передаче имущества и обязательств застройщика-банкрота компании-инвестору.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию с застройщиком и дольщиками обсудили заместитель министра строительства ЖКХ РФ Никита Стасишин, вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов и мэр Анапы Василий Швец. Строительство объекта находится под личным контролем замминистра строительства, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», определение о передаче долгостроя инвестору ООО «Капвысотстрой» вынес Арбитражный суд Краснодарского края. Его привлекла мэрия Анапы, чтобы помочь обманутым дольщикам. Бывший застройщик — компания «Анапский проект» обанкротилась.