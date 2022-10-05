В Анапе инвестор начнет достраивать проблемный ЖК «Парковый» до конца года

Фото пресс-службы мэрии Анапы

Арбитражный суд Краснодарского края вынес определение о передаче долгостроя по улице Парковой, 79 инвестору ООО «Капвысотстрой». Его привлекла мэрия Анапы, чтобы помочь обманутым дольщикам.

Бывший застройщик — компания «Анапский проект» обанкротилась.

Инвестор собрал документы, необходимые для принятия обязательств по завершению строительства дома. К работе он приступит уже в этом году. После ввода объекта на Парковой в эксплуатацию дольщики получат жилье, и его исключат из реестра проблемных.

В начале 2022 года в списке обманутых дольщиков Анапы было около 1 тыс. 100 человек. За 9 месяцев их количество сократилось до 470. Решение вопроса с долгостроем на Парковой уменьшит список еще на 250 человек, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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