В Анапе инвестор начнет достраивать проблемный ЖК «Парковый» до конца года
Общество
05.10.2022 17:58
Арбитражный суд Краснодарского края вынес определение о передаче долгостроя по улице Парковой, 79 инвестору ООО «Капвысотстрой». Его привлекла мэрия Анапы, чтобы помочь обманутым дольщикам.
Бывший застройщик — компания «Анапский проект» обанкротилась.
Инвестор собрал документы, необходимые для принятия обязательств по завершению строительства дома. К работе он приступит уже в этом году. После ввода объекта на Парковой в эксплуатацию дольщики получат жилье, и его исключат из реестра проблемных.
В начале 2022 года в списке обманутых дольщиков Анапы было около 1 тыс. 100 человек. За 9 месяцев их количество сократилось до 470. Решение вопроса с долгостроем на Парковой уменьшит список еще на 250 человек, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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