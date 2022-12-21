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Проблемами дольщиков 20-летнего краснодарского долгостроя ЖК «Кларисса» заинтересовался Бастрыкин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/problemami-dolshhikov-20-letnego-krasnodarskogo-dolgostroya-zhk-klarissa-zainteresovalsya-bastrykin
Проблемами дольщиков 20-летнего краснодарского долгостроя ЖК «Кларисса» заинтересовался Бастрыкин
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Недостроенный корпус ЖК «Кларисса» находится на улице Кубанской Набережной. Его прекратили строить 20 лет назад.

Ранее в СМИ распространили обращение дольщиков, в котором говорится, что 56 семей вложили деньги в строительство квартир в 15-этажном доме. В эксплуатацию сдали только часть секций. При этом остальные секции практически достроены, но не сданы в эксплуатацию. Застройщика объявили банкротом в 2013 году. Дольщики попросили помочь им в ситуации с долгостроем.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе краевого СУ СК Андрею Маслову предоставить доклад по обращению дольщиков ЖК «Кларисса», пострадавших от действий недобросовестного застройщика, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: с помощью Фонда развития территорий в Краснодарском крае восстановят права дольщиков 48 долгостроев. С начала 2022 года в регионе при участии Фонда развития территорий завершили пять долгостроев. Это ЖК «Иван да Марья» и «Парусная регата» в Краснодаре.

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