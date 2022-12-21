Проблемами дольщиков 20-летнего краснодарского долгостроя ЖК «Кларисса» заинтересовался Бастрыкин
Недостроенный корпус ЖК «Кларисса» находится на улице Кубанской Набережной. Его прекратили строить 20 лет назад.
Ранее в СМИ распространили обращение дольщиков, в котором говорится, что 56 семей вложили деньги в строительство квартир в 15-этажном доме. В эксплуатацию сдали только часть секций. При этом остальные секции практически достроены, но не сданы в эксплуатацию. Застройщика объявили банкротом в 2013 году. Дольщики попросили помочь им в ситуации с долгостроем.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе краевого СУ СК Андрею Маслову предоставить доклад по обращению дольщиков ЖК «Кларисса», пострадавших от действий недобросовестного застройщика, сообщает пресс-служба СК РФ.
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