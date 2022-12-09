Проблема с дымоходом: ночью в поселке под Анапой дотла сгорела баня
Происшествия
09.12.2022 21:05
Сообщение о пожаре на улице Лесная Поляна в СНТ «Здоровье» поступило 9 декабря в 00:50.
На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место, они установили, что горит баня. В результате здание выгорело на площади 15 кв. м. При пожаре никто не пострадал, ущерб устанавливается.
Предполагаемая причина пожара — неисправность дымохода печи, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Анапы в Telegram.
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