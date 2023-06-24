Проблем с продуктами, промышленными товарами и бензином в Краснодарском крае нет

Об этом 24 июня сообщили в оперативном штабе региона.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и министерства промышленной политики Кубани, рынок региона полностью обеспечен продуктами и промышленными товарами, а на складах есть все необходимые запасы.

Кроме того, нехватка топлива и очереди на заправках в Геленджике и Новороссийске — фейк. Для городов в курортный сезон ситуация вполне обычная, на некоторых заправках могут быть небольшие очереди.

«Запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно, ситуация с доставкой ГСМ находится на постоянном контроле министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обстановка в регионе спокойная и не требует введения дополнительных ограничительных мер.