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Проблем с продуктами, промышленными товарами и бензином в Краснодарском крае нет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/problem-s-produktami-promyshlennymi-tovarami-i-benzinom-v-krasnodarskom-krae-net
Проблем с продуктами, промышленными товарами и бензином в Краснодарском крае нет
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом 24 июня сообщили в оперативном штабе региона.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и министерства промышленной политики Кубани, рынок региона полностью обеспечен продуктами и промышленными товарами, а на складах есть все необходимые запасы.

Кроме того, нехватка топлива и очереди на заправках в Геленджике и Новороссийске — фейк. Для городов в курортный сезон ситуация вполне обычная, на некоторых заправках могут быть небольшие очереди.

«Запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно, ситуация с доставкой ГСМ находится на постоянном контроле министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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