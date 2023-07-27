Пробку перед Крымским мостом со стороны Керчи ликвидировали

Заторы из автомобилей стали собираться перед Крымским мостом с утра 27 июля.

Уже в 9:00 со стороны Керчи в очереди находилось 167 машин. К 13:00 пробка увеличилась до 432 автомобилей. При этом со стороны Тамани очередей перед мостом в течение дня практически не было.

В 17:00 со стороны Крыма перед мостом стояли 410 автомобилей, но потом очередь резко начала снижаться. В 20:00 проезд к Крымскому мосту был свободен в обоих направлениях, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

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