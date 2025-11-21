Logo
Пробки в Краснодаре в конце рабочей недели 21 ноября достигли 10 баллов

Пробки в Краснодаре в конце рабочей недели 21 ноября достигли 10 баллов
Вечером в пятницу краевую столицу сковали сильные заторы. Сервис «Яндекс. Карты» оценил дорожную загруженность на 10 баллов из 10. 

По данным на 17:50, пробки образовались на улицах Тургенева, Северной, Калинина и Братьев Игнатовых. Также водители стоят на Тургеневском шоссе. 

Сильные заторы сковали и центр Краснодара — улицы Красная, Володи Головатого, Буденного, Красноармейская, Пашковская, Карасунская и Горького. 

Кроме того, пробки образовались на улицах Суворова, Селезнева и Новороссийской. 

Читайте также: в Краснодаре с 22 ноября откроют отремонтированную часть Тургеневского моста. Движение по отремонтированной части путепровода запустят в период с 21 по 22 ноября.

Как только поток движения перенаправят на отремонтированную первую половину, начнутся работы на второй, которая ведет в Краснодар.

