Пробки в Краснодаре в конце рабочего дня 14 ноября достигли 10 баллов

Пробки в Краснодаре в конце рабочего дня 14 ноября достигли 10 баллов
Вечером в пятницу в краевой столице образовались сильные заторы. Сервис «Яндекс. Карты» оценил загруженность дорог на 10 баллов из 10.

По данным на 17:30, в пробках увяз центр Краснодара — улицы Красную, Рашпилевскую, Хакурате, Гаврилова, Кубанскую Набережную.

Заторы также сковали улицы Тургенева, Тургеневское шоссе, Бабушкина, Рылеева, Севастопольскую и Михаила Власова. 

Затруднения в проезде наблюдаются на Северной, Котовского, Володи Головатого, Карла Маркса, Калинина и Калининградской. 

Кроме того, заторы образовались на улицах 40-летия Победы, Российской, Колхозной, Уральской, Новороссийской и Суворова. 

