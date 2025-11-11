Из-за ямочного ремонта на Северном мосту в Краснодаре образовались пробки

В краевой столице вновь начали ремонт Северного моста. Одну из главных транспортных артерий города пришлось сузить, что привело к пробкам даже не в часы пик.

«Вот так выглядит выезд на Северный мост с улицы Новороссийской. Одни пытаются протиснуться, другие не всегда пропускают, и ко всему этому тут случилось ДТП», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Несмотря на плотный трафик, водители восторгаются ремонтом, потому любой ремонт к лучшему.

— Шикарно. Пробки потерпим.

— Ремонт нужен, но не в час пик.

— Прекрасная дорога будет, от пробок никуда не денешься.

В прошлом году большой участок от улицы Аэродромной и до Ялтинской уже капитально отремонтировали. Тогда поменяли асфальт, обновили съезды и прилегающие территории, а теперь снова понадобилось обновление. В городском департаменте транспорта ответили, что ямочный ремонт делает по гарантии подрядчик.

Рабочие уже сделали крайнюю полосу и постепенно передвигаются к центру моста, чтобы не блокировать движение полностью.

«На этом участке водители должны принять решение — перестроиться в левую или в правую полосу, потому что дальше посередине не проедешь. Тут уже сняли асфальт, работает техника», — говорит Тихий.

Работы ведутся быстро, поэтому ремонт много времени не займет.

