Пробки в Краснодаре в конце рабочего дня 1 ноября достигли 9 баллов

В краевом центре рабочая суббота завершилась 9-балльными пробками. По данным на 17:00, основные заторы образовались в центре и на выезде из города.

Как следует из данных сервиса «Яндекс Карты», затор бордового цвета образовался на улице Красной от Улицы Володи Головатого до Гаврилова. На улице Тургенева — от улицы Бабушкина до Тургеневского моста.

Также наблюдается затор на нескольких участках улицы Северной. Самый протяженный от Базовской до 1-го Северного моста. Большая пробка на улице Селезнева, она переходит в бордовый затор на улице Янковского, через Северный мост и дальше по улице Филатова. В пробке стоят улицы Школьная и Восточно-Кругликовская.

Затор сформировался на улице Суворова, на выезд из города. Также большая пробка на улице Уральской от Тюляева до Восточного обхода.

По информации МУП «КТТУ», в 17:15 на улице Вишняковой перед Ставропольской остановили несколько трамваев № 4, 5, 6, 7, 8, 20, 22.

Отправляясь в поездку, планируйте заранее свой маршрут.

