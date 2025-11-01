Количество машин в пробке перед Крымским мостом 1 ноября выросло до 700

Очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи начала собираться в субботу днем.

В 13:00 проезда со стороны Керчи ожидали 329 транспортных средств, время ожидания составляло около часа. К 14:00 количество машин в очереди увеличилось до 550, а время — до двух часов.

По состоянию на 15:00, перед Крымским мостом скопились 598 автомобилей, а к 16:00 их число выросло до 718. Время ожидания в очереди составляет более двух часов.

Очереди перед перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пробка перед Крымским мостом 1 ноября начала собираться в 11:00 — к этому времени в очереди находились 98 машин. К 12:00 их количество увеличилось до 300.

