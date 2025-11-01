Logo
Количество машин в пробке перед Крымским мостом 1 ноября выросло до 700

Общество
Количество машин в пробке перед Крымским мостом 1 ноября выросло до 700
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи начала собираться в субботу днем. 

В 13:00 проезда со стороны Керчи ожидали 329 транспортных средств, время ожидания составляло около часа. К 14:00 количество машин в очереди увеличилось до 550, а время — до двух часов. 

По состоянию на 15:00, перед Крымским мостом скопились 598 автомобилей, а к 16:00 их число выросло до 718. Время ожидания в очереди составляет более двух часов.

Очереди перед перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пробка перед Крымским мостом 1 ноября  начала собираться в 11:00 — к этому времени в очереди находились 98 машин. К 12:00 их количество увеличилось до 300.

Читайте также: по Крымскому мосту запретили проезд на гибридах и электрокарах в сторону Кубани.

